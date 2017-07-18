Томесто подготовила карту ресторанной жизни Петербурга

Служба онлайн-бронирования «ТоМесто» разработала интерактивную карту ресторанной жизни для Москвы и Санкт-Петербурга.

Районы и улицы, где ресторанная жизнь кипит, на карте наиболее «горячи», градус накала снижается с уменьшением активности.

Как пользоваться картой?

«ТоМесто»

На картах есть переключатель «понятно/красиво». Тому, кто хорошо ориентируется в городе, подойдет второй режим, а если включить «понятно», будут видны названия улиц.

Гостям, желающим насладиться бурной ресторанной жизнью, карта поможет найти подходящее место. Любителям спокойного отдыха карта тоже будет полезна.

Если вы решили купить или открыть свое заведение, стоит также воспользоваться картой – с ее помощью вы сможете определить место для будущего бизнеса с нужным соотношением популярности к конкуренции.

Выводы

Как видно на картах, самым популярным «ресторанным» районом в обеих столицах, является центр. Ближе к окраинам «температура» резко падает. Это не значит, что желающие не найдут более уютное и уединенное место посреди оживленного центрального района – там можно наблюдать множество оазисов невысокой активности.

Представленные данные основаны на количестве забронированных в ресторанах столиков с помощью сервиса «ТоМесто» за последние полгода и относятся только к ресторанам. Информация обновляется автоматически.