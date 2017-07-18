ФСБ заявила об очередях на границе Украины и Крыма

На пограничных пунктах между Украиной и Крымом образовались километровые очереди. Об этом 18 июля сообщило крымское погрануправление ФСБ.

«В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда-выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем», — заявили в ФСБ.

По словам автомобилистов, из-за препятствия украинских пограничников в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» приходится стоять около 13 часов.

В ФСБ отметили, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность «в штатном режиме», сбоев в их работе «не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось».

В конце июня глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что власти Украины «искусственно» создают очереди на украинских погранпунктах. По его словам, украинские власти также проводят негативную пропаганду в СМИ, рассказывая, что в Крыму «нет электричества, проблемы с водой, нет продуктов питания, все плохо и все ходят под дулами автоматов». Черняк отмечал, что украинские туристы, возвращаясь из Крыма, рассказывают совершенно о другом положении дел. Он добавлял, что «туристы видят разительные перемены, которые произошли на полуострове за последние три года».