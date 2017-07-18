СМИ: После возвращения в Россию Кисляк станет сенатором

Посол России в США Сергей Кисляк после ухода с должности может начать работу в Совете Федерации.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информированный источник «Интерфакса».

«Вопрос о трудоустройстве С.Кисляка после того, как он покинет пост посла России в США и вернется в Москву, практически решен. Скорее всего, он будет претендовать на кресло сенатора», — сказал он.

По его словам, «с большой долей вероятности можно сказать, что Кисляк будет включен в «сенаторскую» тройку одного из кандидатов на пост главы национальной республики России на выборах 10 сентября».

Ранее сообщалось, что посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля.