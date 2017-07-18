Петербургский инспектор ГИБДД нарвался на мошенника в автосалоне
Покупка автомобиля закончилась потерей более 500 тысяч рублей для инспектора управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Как стало известно 18 июля, мужчина пришел в автосалон на Уральской улице (Василеостровский район) и нарвался на «менеджера».
Вероятно, выбрав автомобиль, сотрудник полиции приступил к составлению договора и передал деньги преступнику. А тот попросту скрылся.
Салон оборудован камерами наблюдения.
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