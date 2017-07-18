Опрос: 70% украинцев высказались за компромисс ради мира в Донбассе

70% украинцев согласны на компромиссы ради достижения мира в Донбассе, а 18% видят только силовой путь восстановления мира на востоке Украины.

Об этом говорят данные опроса, проведенного Фондом «Деминициативы» и службой Центра Разумкова. Итоги 18 июля публикует украинское издание «Вести».

52% опрошенных считают, что не всякие компромиссы приемлемы, а 18% согласны идти на любые уступки ради мира. При этом на востоке Украины на любые компромиссы согласен каждый четвертый респондент, а на западе — каждый десятый.

Самыми действенными среди предложенных решений для установления мира в Донбассе респонденты считают международное давление на Россию (38%) и восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (28%).

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество людей, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование оккупированных территорий востока (с 20% до 11%), признать русский язык вторым государственным (с 11% до 5%) и ввести федеративное устройство в Украине (с 7,5% до 5%).

Что касается введения в Донбасс международного миротворческого контингента, то это поддерживают 60% опрошенных, а 20% — против. Кроме того, 15% выступают за максимальное развитие связей с неподконтрольными территориями — как гуманитарных, так и торговых.