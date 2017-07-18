Банкомат вскрыли на востоке Петербурга

«Независимый строительный банк» проводит инкассацию, чтобы понять, были ли похищены средства из автомата учреждения, расположенного в бизнес-центре на проспекте Обуховской Обороны. Точно известно, что придется раскошелиться на его доукомплектацию.

Как стало известно «Фонтанке», о поломке аппарата сообщила сотрудница банка около восьми вечера 17 июля. Двумя часами ранее женщина спугнула двух мужчин, которые ковырялись в автомате. Они, по предварительной информации, успели вскрыть панель и вытащить жесткий диск видеорегистратора. Внутрь устройства они не смогли пробраться. Однако установить, точно ли все деньги целы, можно будет только после инкассации.