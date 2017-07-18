Развратник в панамке и шароварах смутил взор петербургских школьниц

Двух петербургских школьниц переполошил пожилой мужчина в панамке, юбке и шароварах, который ухитрился показать скрытые сложным нарядом анатомические подробности. Девушки обдумывали увиденное четыре дня и в результате решили просить защиты у правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке», 17 июля в отдел полиции Красносельского района пришла мама десятиклассницы и рассказала, что четыре дня назад дочь с подругой гуляла в Южно-Приморском парке на улице Доблести. Там к девушкам подошел невысокий мужчина лет 60 на вид, оголил половые органы, а затем убыл прочь. Испуганная дочь рассказала о незнакомце матери, которая и решила наказать развратника.