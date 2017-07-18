Муниципальный депутат из Пушкина нашел в квартире пулю
В квартире, где проживает семья депутата муниципального округа пригорода Петербурга, нашли пулю и отверстие. Сейчас полиция ищет того, кто стрелял, случайно или намеренно, по дому с народным избранником.
Как стало известно «Фонтанке», полицию муниципальный депутат МО «Город Пушкин» Николай Смирнов вызвал днем 17 июля. Прибывшему наряду мужчина показал находку, которую сделал ночью в детской комнате. На полу мансарды четырехэтажного многоквартирного дома на улице Глинки, где он проживает с женой и взрослым сыном, народный избранник обнаружил пулю калибра 7,62 миллиметра. В России такие чаще всего используют для ТТ или нагана.
В ходе осмотра помещения эксперты нашли в стене, в метре от пола, входное отверстие. Причем ни сам народный избранник, ни его семья, как они сообщили полиции, конфликтов ни с кем не имели и угроз не получали.
Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают траекторию полета пули, чтобы установить, откуда стреляли.
Справка:
Николай Смирнов был избран в муниципальные депутаты в 2014 году. Выдвигала его «Единая Россия». На сайте МО «Город Пушкин» он также значится как директор ООО «Медиа Софт». Эта фирма занимается розничной торговлей музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах. Владеет компанией жена Смирнова.