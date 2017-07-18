Наследников квартиры на Васильевском пыталась одурачить "родня" с украинским паспортом

После смерти петербурженки, владевшей квартирой на Васильевском острове, у нее внезапно нашлась родня на Украине, заявившая права на дорогостоящие квадратные метры. Спор между наследниками закончился уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, родственники мирно делили квартиру в доме на Новосмоленской набережной, когда в дело вмешалась незнакомая им доселе женщина 35 лет с украинским паспортом и правами наследника первой очереди. Сверившись с фамильным древом, родня покойной срочно обратилась в полицию, которая задержала претендентку на квартиру стоимостью более 6 миллионов. Выяснилось, что одурачить нотариуса поддельным паспортом и документами о родстве пыталась официантка из Петербурга, за что и получила уголовное дело о мошенничестве.

Свою вину она не стала отрицать, за что была ограничена подпиской о невыезде. Проводится расследование.