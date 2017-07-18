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18.07.2017 08:21

На металлобазе в Невском районе нашли человеческую ногу

Полиция Петербурга пытается установить, как на Октябрьской набережной оказались человеческие останки, а также установить личность погибшего.

Как стало известно «Фонтанке», часть ноги нашли сотрудники металлобазы, расположенной на Октябрьской набережной. Это произошло 17 июля, около 15 часов. По предварительной информации, стопа был заложена остатками арматуры, и обнаружили ее при разборе металла.

На место вызвали полицию и экспертов, которым останки передали для дальнейшей идентификации.

 

 

 


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