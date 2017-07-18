СМИ: «Зенит» не отдаст французам Хави Гарсию

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение французской команды «Бордо» по аренде испанского полузащитника Хави Гарсии.

Об этом 18 июля сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французское издание L'Equipe.

Отмечается, руководство «Бордо» в начале июля обратилось к «Зениту» с предложение по аренде без права выкупа. За переход спортсмена предлагали 4 млн евро.

Гарсия выступает за «Зенит» с 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешел из «Манчестер Сити».