МВД сообщило о заторах транспорта возле Керченской переправы

В районе порта Кавказ образовалось большое скопление автотранспорта из-за перебоев в работе Керченской переправы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Полицейские регулируют движение на трассе, ведущей к Керченской паромной переправе», — сообщили в МВД.

Сотрудники краевого управления ГИБДД призвал водителей воздержаться от поездок на переправу в ночное время во избежание образования заторов.