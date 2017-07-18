Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши

Минобороны России на официальном сайте впервые опубликовало уникальные исторические документы, посвященные событиям освобождения Красной Армией Польши в 1944-1945 годах.

Они были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

Проект «Освобождение Польши. Цена Победы» представляет собой подборку документов из фондов Центрального архива Минобороны России об освобождении оккупированной Польши частями Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны и о взаимодействии советских бойцов и командиров с населением освобожденной республики.

В их числе боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы – свидетельства кровопролитных боев Красной Армии за освобождение братской страны, отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям – советским воинам, сообщает МО РФ.

"Особое место среди опубликованных документов занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии, в которых зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов", – подчеркивает оборонное ведомство.

Рассекречены свидетельства тяжелейших боев Красной Армии за каждый километр освобожденной польской земли: сухие цифры официальных справок органов укомплектования рассказывают о многочисленных потерях одного только 1-го Украинского фронта за один месяц активных боев по освобождению Польши.