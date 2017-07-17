Данни: "Славия" покажет все, на что способна, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Бывший капитан "Зенита" Мигель Данни, летом перешедший в "Славию", рассказал о подготовке к матчам 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

– Надеюсь, моя лучшая игра за "Славию" впереди, – цитирует официальный сайт клуба Данни. – Я начал тренироваться всего две недели назад. До этого я был в отпуске с семьей. Я уже привык к стилю игры команды. Важно быть готовым к отборочным матчам Лиги чемпионов.

"Славия" – хорошая команда, которая дала мне шанс снова играть в этом турнире. Если мы сыграем в нашу игру, можем пройти далеко. Я воспользуюсь любой возможностью, чтобы сыграть. Надеюсь, мы пройдем в Лигу чемпионов и покажем, на что способны. Это – отличная мотивация. Не только для меня, но и для тех, кто еще не играл там.

Напомним, соперником чешской команды станет победитель пары БАТЭ – "Алашкерт". Первый матч на этой стадии Лиги чемпионов состоится 25 июля, ответный – 1 августа на поле вышедшего в следующий раунд клуба.