У здания конгресса США полиция произвела контролируемый взрыв

Столкновение автомобиля с полицейской машиной рядом со зданием конгресса США не связано с терроризмом. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление полиции.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в полицейскую машину у библиотеки конгресса около 14.00 (21.00 мск) 17 июля.

Полиция также произвела два контролируемых взрыва в багажнике врезавшегося автомобиля в качестве меры предосторожности.

Один офицер полиции госпитализирован, виновник аварии задержан.