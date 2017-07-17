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17.07.2017 23:27

У здания конгресса США полиция произвела контролируемый взрыв

Столкновение автомобиля с полицейской машиной рядом со зданием конгресса США не связано с терроризмом. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление полиции.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в полицейскую машину у библиотеки конгресса около 14.00 (21.00 мск) 17 июля.

Полиция также произвела два контролируемых взрыва в багажнике врезавшегося автомобиля в качестве меры предосторожности.

Один офицер полиции госпитализирован, виновник аварии задержан.

Источник: Газета.ру


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