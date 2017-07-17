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17.07.2017 23:14
5 Комментариев

Совет директоров "Балтийского завода" возглавил Евгений Загородний

 

Председателем совета директоров ОАО «Балтийский завод» избран Евгений Загородний. Сейчас он заседает также в совете директоров «Адмиралтейских верфей» и является вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации по гражданскому судостроению.

Информация об избрании содержится в официальном сообщении «Балтийского завода». Заседание прошло 12 июля, однако его решение опубликовано только 17 июля. Под ним стоит подпись временного исполняющего обязанности гендиректора завода Алексея Кадилова. Загороднего выбрали единогласно при кворуме в 55,5%.

Алексей Загородний является одним из топ-менеджеров ОСК и председателем совета директоров еще одной «дочки» корпорации – Выборгского судостроительного завода. По результатам голосования он сменил избранного года назад вице-президента ОСК по корпоративному развитию и управлению активами Игоря Савина.

«Балтийский завод» является дочерней структурой ОСК. Выручка за 2016 год составила 330 млн рублей, но чистой прибыли завод не получил, уйдя в минус на 130 млн. ОАО "Балтийский завод" не ведет производственную деятельность, а сдает свое имущество в аренду ООО "Балтийский завод-Судостроение", также «дочке» ОСК, созданной в конце 2011 года.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поручил перенести строительство ледокола «Арктика». Его предполагалось сдать в 2017 году, однако теперь сроки сдвинуты на 2019-й. О строительстве в 2012 году договорились ФГУП «Атомфлот» и ООО «Балтийский завод — судостроение». По информации СМИ, срыв сроков может повлиять на кадровые решения в самой ОСК.


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комментарии пользователей (5)
Udel
18 июля 2017 г. 00:31
ТеКС: W: Загородний (укр. Загородній) — украинская фамилия? Что там плавучая АЭС...
Popler
18 июля 2017 г. 00:27
от перемены мест сумма не меняется ( там и так капец творится, лучше не будет 147% точность
ТеКС
18 июля 2017 г. 00:20
Udel из Чубайсовской шаражки...)))Пропал завод...(((
Snaky
18 июля 2017 г. 00:14
Udel: Закон о выпиливании из истории в силе?
Udel
18 июля 2017 г. 00:01
В W персонаж отсутствует? Засекречен...
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