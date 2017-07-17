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17.07.2017 22:56

Учитель: баннеры против «Матильды» на Суперкубке России вывесили купленные люди

Российский режиссер Алексей Учитель назвал «купленными» людей, вывесивших баннер против фильма «Матильда» на матче Суперкубка России по футболу «Локомотив» — «Спартак».

«Как болельщики могут протестовать, если никто из них фильма не видел? Это просто бред. Лозунги вывесили купленные люди, не понимающие, что они пишут, ведь никакого отношения к реальности и фильму их призывы не имеют. Всем очевидно: можно что-то вывешивать, только когда понимаешь, о чем идет речь.

Сейчас не готов сказать, гражданским судом или уголовным, но в любом случае это незаконная акция, которая должна была мгновенно пресекаться. Я не знаю всех юридических тонкостей, поэтому не готов говорить подробнее.

Вы вот можете назвать хоть одно футбольное мероприятие, на котором вывешивали лозунги против фильма? Такого не было никогда! И с учетом того, что, как я уже говорил, фильма никто из болельщиков видеть не мог, эти люди просто не понимали, что они делают», — цитирует Учителя «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка России в дополнительное время со счетом 2:1.

Источник: Газета.ру


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