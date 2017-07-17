Краснодарский совет судей запросит финотчет со свадьбы дочери судьи на Кубани

Совет судей Краснодарского края проверит сведения о свадьбе дочери председателя президиума Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая оценивается в $2 млн., передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя органа Владимира Кисляка.

«Мы сейчас проверяем все те доводы, которые изложены в средствах массовой информации в отношении Хахалевой. О результатах этой работы сообщим дополнительно», — сказал он.

Газета «Коммерсант» отмечает, что Совет судий, несмотря на отсутствие подобных полномочий, направит организаторам свадьбы просьбу предоставить финансовый отчет с мероприятия.

«Совет судей не наделен полномочиями требовать отчета от коммерческих структур, но мы надеемся, что организаторы свадьбы пойдут нам навстречу и предоставят данные», — отметил Кисляк.

Также судьи Краснодарского края намерены проверить информацию СМИ о возможном поддельном дипломе Хахлаевой, якобы выданный Тбилисским университетом, который она представила в кадровую комиссию судебного департамента Верховного суда.