США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока

Администрация транспортной безопасности США заявила, что она сняла запрет на провоз крупных электронных устройств в салонах самолетов Saudi Arabian Airlines, сообщает Reuters. Таким образом, ограничения сняты со всех авиаперевозчиков.

Запрет для девяти авиакомпаний с Ближнего Востока был введен в марте. Спецслужбы объясняли это тем, что террористы разрабатывают бомбу, замаскированную под ноутбук.

Позднее появлялись сообщения о том, что США могут запретить провоз ноутбуков на всех рейсах, вылетающих в США.