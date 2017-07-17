Мэр Лондона заявил о готовности встретиться с президентом США

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трамп, если представится возможность. Об этом он сообщил CNN 17 июля.

«Государственные визиты отличаются от обычного визита, и в то время, как многие в нашей стране несогласны с политикой президента США, я не уверен, что нашему правительству стоит расстилать красную ковровую дорожку [перед ним]», — заявил Хан.

При этом ранее сообщалось, что официальный визит Трампа в Британию может быть перенесен на 2018 год, в том числе из-за возможных массовых протестов недовольных политикой Трампа.

Глава британской столицы добавил, что и сам готов встретиться с американским президентом, если будет возможность.

«Если вы думаете, что невозможно быть мусульманином и сторонником западных ценностей, я с радостью готов переубедить вас, будь вы репортером CNN или Дональдом Трампом», — добавил Хан.

В начале июня Трамп раскритиковал мэра Лондона за призыв «не беспокоиться» после теракта в городе.