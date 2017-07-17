Оппозиция Венесуэлы призвала к национальной забастовке
Оппозиция Венесуэлы призвала к общенациональной 24-часовой забастовке 20 июля против политики президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
«Время пришло», — сказал лидер оппозиции Фредди Гевара от имени коалиции Демократического единства.
Ранее оппозиция Венесуэлы 16 июля проводит неофициальный референдум с целью усилить давление на президента страны Николаса Мадуро, который планирует изменить конституцию.
С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции.
Источник: Газета.ру