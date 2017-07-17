Порошенко прилетел в Грузию
Президент Украины Петр Порошенко вечером 17 июля прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.
Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.
Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.