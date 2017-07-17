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22:14 17.07.2017
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США сняли запрет на провоз ноутбуков на рейсах с Ближнего Востока
22:00
Мэр Лондона заявил о готовности встретиться с президентом США
21:53
Суд разрешил депортировать из Бремена в Россию предполагаемого исламиста
21:45
Оппозиция Венесуэлы призвала к национальной забастовке
21:39
"Квадрат.ру": Во Всеволожске построен детсад
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Порошенко прилетел в Грузию
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21:15
На Боровой из огня спасли жителя коммуналки
21:11
Минпромторг против запрета продавать алкоголь в выходные
20:36
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Муниципалов Купчино проверят из-за закупки Toyota Camry за 1,1 млн
19:30
Верховный суд признал законной ликвидацию «Свидетелей Иеговы»
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Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в России
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С Адмиралтейской набережной в Неву смыло причал
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17.07.2017 21:33

Порошенко прилетел в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко вечером 17 июля прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.


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03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
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29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
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