В Петербурге на морских свинках протестируют новую вакцину от Эболы

ФГБУ НИИ гриппа ищет ученых, которые протестируют новую вакцину от Эболы на морских свинках. Документы на такую закупку научно-исследовательский институт разместил 17 июля.

За 8 млн рублей группа ученых должна будет изучить эффективность субстанции MNR 857 в противодействии лихорадке Эбола на морских свинках. Для этого специалистам необходимо будет провести эксперимент в два этапа, используя не менее 168 беспородных свинок массой тела 200-250 грамм. Животных разделят на две группы: одной введут препарат спустя час после заражения, другой — через 48 часов. Каждую из групп также необходимо разделить на подгруппы, особям каждой из которых предлагается вкалывать разное количество препарата.

«За животными проводят ежесуточное наблюдение с регистрацией появления симптомов экспериментальной лихорадки Эбола (состояние шерстного покрова, подвижность, наличие геморрагий). По результатам исследования определяют выживаемость (в процентах) и среднюю продолжительность жизни животных до гибели (в сутках)», – говорится в техническом задании. Исследование необходимо выполнить до конца 2017 года.

Стоит отметить, что в 2016 году Россия заявила о создании вакцины от вируса Эбола. По данным Минздрава, препарат «Гам-Эвак Комби» «стал первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной». В июле 2017 года партию «Гам-Эвак Комби» отправили в Гвинею в качестве гуманитарного груза.