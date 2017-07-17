На Боровой из огня спасли жителя коммуналки

Жителя коммунальной квартиры спасли при пожаре, который произошёл в Центральном районе Петербурга вечером 17 июля.

Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к пятиэтажке на Боровой улице, 8 вызвали в 18:05. В десятикомнатной коммунальной квартире загорелась одна из комнат площадью 15 квадратных метров, десять из которых охватило пламя.

«Спасён один человек», – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что никто из жителей дома не пострадал.

Чуть больше, чем за полчаса 16 пожарных справились с открытым огнём. Ещё через час пожар полностью ликвидировали. На месте работали четыре расчёта, которые, как отметили водители в «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», практически полностью блокировали движение на перекрёстке Боровой и Марата.