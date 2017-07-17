Минпромторг против запрета продавать алкоголь в выходные

Министерство промышленности и торговли выступает против введения запрета на розничную продажу алкоголя в выходные дни. Эта мера может привести к негативным последствиям, считает заместитель министра Виктор Евтухов.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

«Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», — заявил Евтухов.

По мнению чиновника, подобный запрет вместо заявленной цели по снижению пьянства и алкоголизма повлечет за собой усиление этих явлений и увеличение нелегального оборота алкоголя. Замминистра также отметил, что ему неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах.

В понедельник стало известно, что в Минздраве обсуждается идея введения запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Отмечалось, что данное положение может быть включено в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.