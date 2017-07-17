Экс-начальник ГУ МВД СЗФО Быков получил семь лет за «золотые парашюты»

В Петербурге вынесен приговор бывшим сотрудникам Северо-Западного ГУ МВД по делу «золотых парашютов». Генерал Виталий Быков получил семь лет колонии. Прокуратура просила двенадцать.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 17 июля судья Дзержинского суда Анжелика Морозова признала руководство главка виновным в растрате вверенного ему имущества. 19 млн рублей были выплачены после ликвидации ведомства тридцати двум подчиненным Быкова в виде премий за особо сложные и важные задания.

«Парашюты» до 750 тысяч рублей получили приближенные генерала, преимущественно штабисты. Сумма премий равнялась остатку денежных средств кассе главка при расформировании. Его преемнику, ГУ МВД Петербурга и области, достался пустой счет.

По версии обвинения, после распределения «парашютов» с приближенных собрали часть наличности непосредственно для Быкова.

По мнению генерала, скамье подсудимых он обязан недоброжелателям. В происках обвинены начальник делопроизводства Канашева (премию получила, но испытывала неприязнь), начальник СОБРа Штельмах (премию не получил), оперуполномоченный ГУСБ МВД Федосов (якобы склонял свидетелей к показаниям против Быкова) и куратор ведомства от ФСБ Мельников (занимался тем же, что и Федосов).

Суд также установил, что Быков пытался мошенническим путем выделить своему окружению за бюджетный счет двадцать квартир общей стоимостью 100 млн рублей. Их строила компания «ГСК» для личного состава полиции.

Генерал, как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, по совокупности преступлений приговорен к штрафу 400 тысяч рублей и семи годам колонии общего режима. В срок зачтется арест с мая 2015-го.

Заместитель Быкова, полковник Александр Монастыршин, также признан виновным в махинациях и получил 3,5 года колонии. Главный тыловик бывшего ГУ МВД СЗФО Иван Лозюк, как установил суд, участвовал и в раздаче премиальных, и в квартирной афере. Он приговорен к пяти годам.

Финансист главка Светлана Шатова и кадровик Ирина Бурханова получили условные сроки.