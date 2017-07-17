Муниципалов Купчино проверят из-за закупки Toyota Camry за 1,1 млн

Петербургский центр "Трансперенси Интернешнл" обратился в Управление антимонопольной службы и комитет государственного финансового контроля в связи с закупкой администрацией МО "Купчино" автомобиля Toyota Camry. Об этом активисты 17 июля сообщили «Фонтанке».

Аукцион должен состояться 25 июля. Машину с двигателем 180 лошадиных сил муниципалы готовы купить за 1,1 млн рублей. Как отмечают в "Трансперенси", согласно новым требованиям муниципальные власти опубликовали норматив, где обозначены характеристики закупаемых услуг и товаров. В их перечне указано, что легковой автомобиль не может стоить дороже 0,7 млн рублей и не может иметь двигатель мощнее, чем 150 лошадиных сил.

«То есть документация о закупке противоречит утверждённым требованиям к потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг. В связи с этим мы просим провести внеплановую проверку», – заявили борцы с коррупцией.

Отметим, что на Toyota Camry в Смольном ездят чиновники уровня глав районов и комитетов, также эту марку используют для транспортного обслуживания депутатов ЗакСа.

МО «Купчино» – не первый муниципалитет, который предпочел столь дорогой автомобиль. Ранее «Фонтанка» писала о покупке Toyota Camry в МО «Екатерингофский».