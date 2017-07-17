Верховный суд признал законной ликвидацию «Свидетелей Иеговы»
Верховный суд России признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» из-за признания ее деятельности экстремистской.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».
«Судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации», — говорится в решении суда.
Верховный суд России 20 апреля текущего года признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. "Фонтанка" писала о том, что деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» потребовало запретить Министерство юстиции России. Позже «Свидетели Иеговы» подготовили апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации их централизованной организации и 395 местных организаций в России.