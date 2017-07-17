«Военно-Морскому Флоту слава!», и т.п.»

В Петербурге соберутся пятая часть военно-морского флота России и Владимир Путин. Парадом 30 июля Смольный возрождает традицию, которой никогда не существовало.

Идея устроить из Невы столицу военно-морского парада возникла в прошлом году, на 320-летие русского флота, когда президент страны совместил презентацию отремонтированной «Авроры» и парад ко Дню ВМФ. Теперь в истории праздника новая строка. Корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов, Каспийской флотилии и авиация Тихоокеанского впервые примут участие в объединенном смотре. Устроить полномасштабный парад на Неве не получилось, а потому Кронштадт — это теперь такая Красная площадь для моряков.

О возрождении традиций рассказал вице-губернатор Александр Говорунов на профильном брифинге 17 июля. А объясняться с журналистами предложил заместителю главкома ВМФ Александру Федотенкову. Предполагалось, что тот расскажет о параде «с точки зрения современности». Получилось не сразу. Вице-адмирал начал с первой крупной победы русского флота 27 июля 1714 года при Гангуте, после чего Петр I предписал ежегодно отмечать день сражения богослужениями и шествиями. Историю самого парада в Петербурге отсчитывают от 1723 года, когда во вторую годовщину Ништадтского мира в Неву привели ботик Петра Великого. Кроме него в церемонии участвовали частные суда. Кое-кто, правда, отказался. «Взять за такую знатную вину по 15 рублей за каждое судно», – приказал тогда Петр I. Сегодня частные суда лишние на празднике ВМФ.

Что за традицию возрождают, так и осталось непонятным. День Военно-морского флота ввел своим решением Совнарком СССР в 1939 году, и отмечался он 24 июля в различных флотах в местах их базирования. В 1980-м праздник перенесли на последнее воскресенье июля, но опять-таки без привязки к определенному порту.

Как бы то ни было, теперь этот главный порт определен, и многое здесь впервые не только для моряков, но и для горожан. В Смольном несколько раз уточнили, что раньше в Петербурге не разводили одновременно четыре моста в светлое время суток и не приходили 60 кораблей одновременно.

Смотр покажут на пяти экранах и 12 дисплеях по городу, принимать парад будет президент Владимир Путин. Две основные точки праздника — Адмиралтейская набережная и Кронштадт. Из Североморска в Петербург выдвинулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». В Неву они не зайдут, не позволит глубина, останутся на рейде в Кронштадте. Там уже стоят фрегат «Адмирал Макаров», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер».

Отдельно организаторы порадовались тому, что корабли приходят в Петербург, когда в городе гостят мощи святого Николая Чудотворца, покровителя моряков. Правда, аккурат за пару дней до парада их отправят обратно в итальянский Бари. Зато обещают накануне праздника божественную литургию в Морском соборе с привнесением мощей Фёдора Ушакова. Кроме того, будет привнесена частица Андрея Первозванного, так что, как уже писала «Фонтанка», никто не уйдет обиженным.

О программе чиновники говорят более охотно, чем о деньгах, совокупные расходы на парад не подсчитаны. Сайт госзакупок помогает лишь отчасти. В середине июня АНО Развития культуры и искусства «Фестум про Арте» выиграло аукцион комитета по вопросам законности на работы по установке и оборудованию трибунных комплексов на Адмиралтейской набережной и южной стенке Кронштадтского порта для просмотра парада. Итоговая стоимость контракта — 6,4 млн рублей. Если кому-то кажется, что это много, рекомендуется посмотреть на стартовую цену, она приближалась к 10 млн рублей. На Адмиралтейской набережной к 25 июля должны появиться две трибуны на 760 и 240 посадочных мест, отдельный подиум для размещения десяти избранных и еще одно возвышение с микрофоном для, как сказано в техзадании, «принимающего парад». В Кронштадте появится трибуна на тысячу человек. Сюда же идет звукоусиливающая аппаратура, биотуалеты, стулья, автомобильные и служебные пропуска «со шнурками». Кроме того, на подрядчике весь декор «с использованием цветов российского триколора, Андреевского флага, орденов, надписей «Военно-Морскому Флоту слава!», и т.п.» (точная цитата). И, само собой, демонтаж всей этой красоты.

Установка рейдового оборудования на Неве — это еще 4,5 млн рублей. Скучная формулировка не должна смущать, в первых строках техзадания указывается подлинная цель – «популяризация героической истории» и «создание праздничного настроения». Городской центр размещения рекламы еще в начале года получил контракт на 29 млн рублей на централизованное оформление сразу четырех праздников: 9 Мая, День города, «Алые паруса» и День ВМФ. Морякам из этой суммы достанется совсем немного — 388 тысяч на 3 десятиметровые перетяжки и порядка 200 флагов. Это на два порядка меньше, чем оформление Дня Победы (более 20 млн рублей) и в пять раз меньше праздника выпускников. Прямые трансляции от «Городского агентства по телевидению и радиовещанию» обойдутся в 550 тысяч («Алые паруса» показали за 17,5 млн). Фейерверков настреляют на 600 тысяч.

Четырехмиллионный конкурс на проведение районного праздника в Кронштадте выиграло ООО «Триумф». В конкурсной документации музыканты с «тематическим репертуаром российских и советских авторов о море и российском флоте». Кроме того, требуется «молодежная кавер группа, в репертуаре которой хиты зарубежных и отечественных исполнителей», а также «советская и российская вокально-инструментальная рок-группа из г.Москва, исполнение в жанре русский рок, блюз-рок, фолк-рок, рок-н-ролл, с опытом выступлений более 15 лет». По факту обещают привезти «Моральный кодекс», группу «Дискомафия» и Татьяну Буланову.

Пару миллионов район пускает на флаги, но полностью определить сумму расходов сложно, так как некоторые работы формально не имеют отношения к проведению парада. Кронштадт ничего не скрывает, но и в детали не вдается: переложили асфальт на 16 улицах, отремонтировали 43 захоронения и причал «Зимняя пристань», привели в порядок пять садов и парков, отремонтировали фасады 59 домов и «Дома купца Никитина». И все это прямо назвали подготовкой к параду. Чтобы был понятен объем трат, можно привести в пример ремонт ограды одного из названных садов, Екатерининского — на это потратили 4 млн рублей.

Вице-губернатор Александр Говорунов во время брифинга никаких цифр решил не называть. Сказал лишь, что, возможно, будут дополнительные расходы из-за бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру («Фонтанка» неоднократно писала о том, что за каждого не заплатившего на ЗСД с какого-то момент начинает платить казна). По информации издания, когда в Смольном подбивают бюджет мероприятия, к нему относят еще порядка 90 млн рублей; однако какие именно фасады, дороги или иные работы чиновники напрямую увязывают с парадом, не ясно.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»