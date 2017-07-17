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17.07.2017 19:18

Туроператоры заявили о падении спроса на отдых в России

 

Спрос на турпутевки на российские курорты снизился в летнем сезоне 2017 года на 20 – 30%, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, на снижение интереса к отдыху в России повлияла холодная погода и возврат на рынок сильного конкурента — Турции.

«Снижение турпотока очевидное – 20 – 30%», — сказала RNS пресс-секретарь РСТ. Она уточнила, что многие туристы, которые в прошлом году из-за ограничений на поездки в Турцию выбрали отдых на российских курортах, в этом году выбрали отдых за рубежом.

По словам Тюриной, в этом году одной из ключевых причин снижения спроса является холодная погода. «Как показывает практика, в плохую погоду продажи туров куда бы то ни было снижаются. Кажется, что плохая погода везде. В этом году она сыграла довольно серьезную роль в снижении турпотока на российские курорты. В последнее время постоянно идут предупреждения МЧС о том, что в Крыму сильный ветер, в Сочи дождь», — отмечает Тюрина.

Спрос на российские пляжные направления действительно немного снизился, сообщила PR-менеджер Tui Татьяна Круглова. Она уточнила, что спросом пользуются короткие экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Казань, Калининград и города Золотого кольца. В Tez Tour также зафиксировали замедление роста продаж туров по России. В Anex Tour снижения спроса на отдых в России не наблюдают: по данным компании, из российских курортов клиенты стабильно предпочитают Сочи и Красную Поляну.

Рынок выездного туризма, напротив, оживился, говорит Тюрина. Объем бронирований в этом году опережает прошлогодний показатель, как минимум, в два раза, рассказала PR-директор Tez Tour Лариса Аханова.


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