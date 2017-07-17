«Фонтанка» за 60 секунд – 17 июля

Сказ о том, как Ленинградская область чуть не стала больше. «Фонтанка» решила проверить новости о том, что жители четырех деревень Псковской области захотели провести референдум и уйти в соседний регион с землей и домами. О псковских «сепаратистах», дороге-нелегалке и странном пропускном режиме читайте Ирину Тумакову.

В Петербурге банкротят известную в России сеть микрозаймов. У фирмы под названием «Деньги будут!» не оказалось денег, зато нашлись долги. Но автоответчик по ее номеру по-прежнему призывает всех сотрудничать.

Очередь к мощам – не то, чем кажется. В интервью «Фонтанке» епископ Денис Батарчук рассуждает, зачем люди идут к привезенному в город ребру Николая Чудотворца, возможно ли на самом деле оскорбить чувства верующих и что на самом деле – религия. «Священник здорового человека», как говорят в этих ваших интернетах.

В промзоне возле Южной ТЭЦ нашли 50 тонн спирта. Рейд однозначно удался. Все найденное должно было отправиться на подпольное производство. А в контейнерах лежал кем-то оставленный профессиональный спиртометр. Значит, о качестве не забывают!

Есть хорошие новости. Абонентам пересчитают плату за звонки в роуминге. По крайней мере, появились подвижки.

По ЗСД с ветерком и бесплатно можно будет покататься во время репетиций военно-морского парада, пока будут разведены мосты. А мосты будут разведены совсем не вовремя – в пятницу утром, причем сразу четыре.

И подготовка к параду уже идет – с порта приписки на Северном флоте в Петербург вышли два самых больших в мире атомных крейсера: ракетный «Пётр Великий» и подводный «Дмитрий Донской».

Журналисты [Фонтанки.Офис] рассказали, как прокутить 1000 рублей. Плащ «от кутюр» за 800 рублей, бутерброд за 10, обед за 100 – все это есть у нас. И самое лучшее – прямо под боком у редакции.