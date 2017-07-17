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17.07.2017 19:03

Каменный остров подсветят за 50 млн рублей

Смольный объявил конкурс на строительство электрических сетей и устройство наружного освещения парка "Тихий отдых" на Каменном острове. Документы опубликованы на сайте госзакупок 17 июля.

Согласно техническому заданию, подрядчику придется до конца осени 2017 года выполнить в числе прочего строительно-монтажные работы по установке наружного освещения в парке: проложить 8241 кабельную линию и установить 206 светильников. Все работы необходимо будет согласовать с комитетом охраны памятников. Отметим, что стоимость конкурса обозначена в 49,9 млн рублей, это одна из самых крупных закупок Смольного для организации освещения за последние два года.

Парк "Тихий отдых" – ландшафтный парк, занимающий почти всю территорию Каменного острова.

По данным СМИ, в элитных комплексах, расположенных на территории парка, живут родственники бывшего премьер-министра РФ Виктора Зубкова, приближенные бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, бывший депутат Госдумы России и партнер Путина по дзюдо Василий Шестаков, недвижимостью там владеет член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг, совладелец банка "Россия" Юрий Ковальчук. Также на Каменном острове расположена недвижимость родственников спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.


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С Адмиралтейской набережной в Неву смыло причал

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Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
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Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
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Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
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