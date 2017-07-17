Каменный остров подсветят за 50 млн рублей

Смольный объявил конкурс на строительство электрических сетей и устройство наружного освещения парка "Тихий отдых" на Каменном острове. Документы опубликованы на сайте госзакупок 17 июля.

Согласно техническому заданию, подрядчику придется до конца осени 2017 года выполнить в числе прочего строительно-монтажные работы по установке наружного освещения в парке: проложить 8241 кабельную линию и установить 206 светильников. Все работы необходимо будет согласовать с комитетом охраны памятников. Отметим, что стоимость конкурса обозначена в 49,9 млн рублей, это одна из самых крупных закупок Смольного для организации освещения за последние два года.

Парк "Тихий отдых" – ландшафтный парк, занимающий почти всю территорию Каменного острова.

По данным СМИ, в элитных комплексах, расположенных на территории парка, живут родственники бывшего премьер-министра РФ Виктора Зубкова, приближенные бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, бывший депутат Госдумы России и партнер Путина по дзюдо Василий Шестаков, недвижимостью там владеет член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг, совладелец банка "Россия" Юрий Ковальчук. Также на Каменном острове расположена недвижимость родственников спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.