К мундиалю Витебский вокзал в Петербурге вернут в 1904 год

На Витебском вокзале Петербурга начались реставрационные работы. Они предусмотрены программой обновления транспортной инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ 17 июля, фасады старейшего вокзала в Петербурге и России уже закрыты строительными лесами. Реставраторам поставлена цель вернуть зданию на Загородном, 52, облик, который был у него в 1904 году.

Реставрация коснется и большой витражной арки на главном фасаде с гербами Санкт-Петербурга и Витебска, а также часовой башни с рельефами сов. Кроме того, вокзал оборудуют художественной подсветкой.

Внутри вокзал приведут к европейским стандартам, адаптирующим его для маломобильных пассажиров. В частности, на первом этаже откроют специализированный зал ожидания с местами для отдыха, санитарными комнатами, а также двумя помещениями со спальными местами. Для подъема на платформы, которые находятся на уровне второго этажа, для таких пассажиров оборудуют специальные лифты. А для слабослышащих посетителей на Витебскому смонтируют систему «говорящий город», которая автоматически усиливает громкость голосовых объявлений в слуховых аппаратах.

Для всех пассажиров будут обновлены визуальные носители информации на вокзале, систему навигации приведут к единообразию в оформлении, будут установлены электронные табло, на которые информация поступает в автоматическом режиме.