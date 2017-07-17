К мундиалю Витебский вокзал в Петербурге вернут в 1904 год
На Витебском вокзале Петербурга начались реставрационные работы. Они предусмотрены программой обновления транспортной инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ 17 июля, фасады старейшего вокзала в Петербурге и России уже закрыты строительными лесами. Реставраторам поставлена цель вернуть зданию на Загородном, 52, облик, который был у него в 1904 году.
Реставрация коснется и большой витражной арки на главном фасаде с гербами Санкт-Петербурга и Витебска, а также часовой башни с рельефами сов. Кроме того, вокзал оборудуют художественной подсветкой.
Внутри вокзал приведут к европейским стандартам, адаптирующим его для маломобильных пассажиров. В частности, на первом этаже откроют специализированный зал ожидания с местами для отдыха, санитарными комнатами, а также двумя помещениями со спальными местами. Для подъема на платформы, которые находятся на уровне второго этажа, для таких пассажиров оборудуют специальные лифты. А для слабослышащих посетителей на Витебскому смонтируют систему «говорящий город», которая автоматически усиливает громкость голосовых объявлений в слуховых аппаратах.
Для всех пассажиров будут обновлены визуальные носители информации на вокзале, систему навигации приведут к единообразию в оформлении, будут установлены электронные табло, на которые информация поступает в автоматическом режиме.
Справка:
Витебский — старейший вокзал в России. Первое, деревянное здание было возведено в 1837 году для ветки, которая связывала Петербург и Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году в стиле «модерн». При открытии вокзал получил восторженную оценку современников. В 2001-2003 года к 300-летию северной столицы на вокзале прошли работы по реставрации и частичному восстановлению здания вокзала. На данный момент на Витебской 8 путей, вокруг которых сооружены 5 высоких платформ. Поезда следуют как в пригородном так и в междугороднем-международном сообщении.