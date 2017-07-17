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18:53 17.07.2017
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17.07.2017 18:44

К мундиалю Витебский вокзал в Петербурге вернут в 1904 год

На Витебском вокзале Петербурга начались реставрационные работы. Они предусмотрены программой обновления транспортной инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ 17 июля, фасады старейшего вокзала в Петербурге и России уже закрыты строительными лесами. Реставраторам поставлена цель вернуть зданию на Загородном, 52, облик, который был у него в 1904 году.

Реставрация коснется и большой витражной арки на главном фасаде с гербами Санкт-Петербурга и Витебска, а также часовой башни с рельефами сов. Кроме того, вокзал оборудуют художественной подсветкой.

Внутри вокзал приведут к европейским стандартам, адаптирующим его для маломобильных пассажиров. В частности, на первом этаже откроют специализированный зал ожидания с местами для отдыха, санитарными комнатами, а также двумя помещениями со спальными местами. Для подъема на платформы, которые находятся на уровне второго этажа, для таких пассажиров оборудуют специальные лифты. А для слабослышащих посетителей на Витебскому смонтируют систему «говорящий город», которая автоматически усиливает громкость голосовых объявлений в слуховых аппаратах.

Для всех пассажиров будут обновлены визуальные носители информации на вокзале, систему навигации приведут к единообразию в оформлении, будут установлены электронные табло, на которые информация поступает в автоматическом режиме.

Справка:

Витебский — старейший вокзал в России. Первое, деревянное здание было возведено в 1837 году для ветки, которая связывала Петербург и Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году в стиле «модерн». При открытии вокзал получил восторженную оценку современников. В 2001-2003 года к 300-летию северной столицы на вокзале прошли работы по реставрации и частичному восстановлению здания вокзала. На данный момент на Витебской 8 путей, вокруг которых сооружены 5 высоких платформ. Поезда следуют как в пригородном так и в междугороднем-международном сообщении.


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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
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TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
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12.07.2017 12:43
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Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
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