Вид на город с высоты Лахта центра
По снимкам, сделанным с высоты стройки, уже можно примерно оценить, какие панорамы будут открываться с обзорной площадки и панорамного ресторана будущего небоскреба. Любопытно, что сами строители не против и периодически организовывают фототуры. «Фонтанка» собрала для вас самое яркое из инстаграмов фотографов.
Напомним, что новая многоуровневая обзорная площадка с таким видом на город, который раньше был доступен только с борта вертолета, будет расположена на 83 – 86-м этажах здания Лахта Центра на высоте 360 метров.
Обзорная площадка Лахта Центра станет самой высокой в Европе. Даже Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке уступит ей в высоте.