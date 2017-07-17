Вид на город с высоты Лахта центра

Строящийся Лахта Центр стал местом паломничества для большинства известных петербургских фотографов.

По снимкам, сделанным с высоты стройки, уже можно примерно оценить, какие панорамы будут открываться с обзорной площадки и панорамного ресторана будущего небоскреба. Любопытно, что сами строители не против и периодически организовывают фототуры. «Фонтанка» собрала для вас самое яркое из инстаграмов фотографов.

Напомним, что новая многоуровневая обзорная площадка с таким видом на город, который раньше был доступен только с борта вертолета, будет расположена на 83 – 86-м этажах здания Лахта Центра на высоте 360 метров.

Обзорная площадка Лахта Центра станет самой высокой в Европе. Даже Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке уступит ей в высоте.

Публикация от N I C K (@saintroofs) Июн 24 2017 в 7:12 PDT

Публикация от 🔝 Петербург на высоте (@spbtops) Июн 24 2017 в 2:22 PDT

Публикация от Anastasia Seller (@sel.ler) Июн 24 2017 в 3:13 PDT

Публикация от Александр Петросян (@petrosphotos) Май 17 2017 в 10:17 PDT

Публикация от Ivan Smelov 🇷🇺 (@smelov.photo) Июн 16 2017 в 9:04 PDT

Публикация от Sergey Louks (@sergey_louks) Июн 30 2017 в 12:22 PDT

Публикация от Anton Vaganov (@vaganov_anton) Фев 6 2017 в 9:33 PST

Публикация от Zottman (@zotttman) Июл 13 2017 в 1:02 PDT

Публикация от Zottman (@zotttman) Июл 12 2017 в 11:17 PDT