ФСБ и МВД займутся выявлением способов обхода блокировок в Интернете

МВД и ФСБ могут наделить полномочиями по выявлению способов обхода блокировок в Интернете.

Это следует из перечня поправок к законопроекту об анонимайзерах, сообщает 17 июля RNS, добавляя, что располагает этим документом.

«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи... в порядке, установленном правительством Российской Федерации, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, с целью получения информации о программно-аппаратных средствах доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен», — говорится в проекте поправок.

Таким образом, ответственность за контроль по исполнению законопроекта ложится на Роскомнадзор. В соответствии с поправками, ведомство на основании обращения МВД и ФСБ будет определять провайдеров хостинга и других лиц, размещающих средства обхода блокировок в Интернете.

Если закон будет принят, то вступит в силу с 1 ноября 2017 года. Предполагается, что со дня официального публикования документа вступит в силу порядок идентификации анонимайзеров, а также требования к методам ограничения доступа к ним.

Действие законопроекта по запрету использования средств обхода блокировок в интернете не будет распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления. Из-под действия закона выведены непубличные средства обхода блокировок при условии, что они используются «в технологических целях обеспечения деятельности» организации, а круг пользователей этих средств определен заранее.

Комитет Госдумы России по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект об анонимайзерах 13 июля. К законопроекту поступило четыре поправки, все они рекомендованы к принятию. Документ был внесен в Госдуму в июне, 23 июня он был принят в первом чтении.