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17.07.2017 18:09

Власти Шри-Ланки запретят пластиковую посуду

 

Власти Шри-Ланки запретят пластиковую посуду и пакеты. Такое решение приняли по настоянию президента после обращения к нему экологов.

Запрет вступит в силу 1 сентября, сообщает 17 июля Радио Маяк со ссылкой на "Дейли миррор".

Десятилетиями на острове пластик был самым используемым материалом в сфере общественного питания и торговли. Скопление брошенных пластиковых пакетов в городских стоках и реках привело к застаиванию воды, размножению москитов и распространению таких опасных болезней, как малярия.

Теперь, чтобы очистить страну от гор мусора, требуется масштабная работа природоохранных структур, их добровольных помощников и заводов по утилизации отходов. Посуду и упаковку будут делать из альтернативных материалов – бумаги, ткани, тростника, биологически разлагаемых пластмасс. Предприятия, которые приступят к их производству, получат налоговые льготы.


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