Роскомнадзор хочет закрыть 123 сайта с пиратскими копиями нового сезона «Игры престолов»

Роскомнадзор меньше чем за сутки нашел более сотни сайтов, где в нарушение авторских прав выложена первая серия седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Пока им предложено разобраться по-хорошему.

Как сообщает ведомство 17 июля, в Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав сериала «Игра престолов». Ими в России обладает компания ООО «А СЕРИАЛ» – юрлицо ресурса «Амедиатека».

Меры приняты в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих «пиратские» копии сериала. В адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов уже направлены уведомления о необходимости удалить контент, нарушающий авторское право. Если адресаты не захотят по-хорошему убрать копии, то они, как уверяют в Роскомнадзоре, буду заблокированы операторами связи.