Рейтинг Терезы Мэй поставил антирекорд

Рейтинг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй упал до рекордно низкого уровня.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает The Independent со ссылкой на данные недавнего опроса общественного мнения, проведенного Opinium, пишет Лента.ру.

Ее работу на посту главы британского парламента одобряют 30 процентов британцев, в то время как 51 процент подданных Соединенного Королевства относится к деятельности премьера негативно.

При этом главного соперника Мэй, лидера лейбористов Джереми Корбина поддерживает 41 процент британцев, в то время как 37 процентов подданных Великобритании не одобряют его деятельность.

В то же время, согласно опросу, 36 процентов населения по-прежнему уверены, что Мэй лучше подходит на пост премьера, 33 процента считают, что на эту роль лучше подходит Корбин.

Досрочные парламентские выборы прошли в Великобритании 8 июня. Консервативная партия одержала победу, но утратила правящее большинство и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство. Выборы прошли по инициативе Мэй, которая решила распустить парламент и укрепить парламентское большинство своей партии перед началом переговоров с Евросоюзом по Brexit.