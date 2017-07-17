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17.07.2017 17:45

УФАС требует от Смольного найти юридически правильный синоним слова «подбор»

Чуть больше месяца дали правительству Петербурга антимонопольщики на то, чтобы освоить общепринятую схему выбора ответственных за детский отдых компаний. Проволочки в ликвидации сомнительных формулировок могут закончиться антимонопольным делом.

Как сообщает 17 июля УФАС по Петербургу, претензии возникли к малоизвестной процедуре «подбор», с помощью которой городской комитет по образованию определяет компанию-победителя среди желающих взять на себя организацию отдыха для детей и молодежи. Процедура, как пояснили в самом комитете, предусмотрена Социальным кодексом Санкт-Петербурга, который имеет статус закона. Кроме того, она прописана в соответствующем постановлении правительства Петербурга.

Однако антимонопольщики сочли, что выбирать победителей кампании следует через конкурс или аукцион, что согласуется с федеральным законом. А в последнем такого термина, как «подбор», не прописано.

Помимо этого, спор возник вокруг сроков подачи заявки. Согласно «подбору», комитет приглашал участников за восемь рабочих дней до начала процедуры, тогда как федеральный закон на это отводит не меньше десяти. Также в выбранной комитетом процедуре, по мнению УФАС, нет чётких критериев, чтобы сопоставить заявки и определить лучшую. Зато не исключены переговоры между заказчиком и участниками.

Плановая проверка показала, что местным, а не федеральным законом в комитете руководствовались с 2014 по 2016 год.

УФАС определил, что, действуя подобным образом, комитет рискует нарушить Закон о защите конкуренции, и выдал правительству предупреждение. До 20 августа Смольный должен согласовать местные законы с федеральными и вычеркнуть слова «подбор организаций отдыха» и «подбор». В противном случае антимонопольный орган задумается о возбуждении дела.


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