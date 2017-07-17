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17.07.2017 18:55
27 Комментариев

С Адмиралтейской набережной в Неву смыло причал

Причал в центре Петербурга едва не отправился в свободное плавание, «утащив» за собой часть гранитной набережной. Поколебала незыблемые плиты, по всей видимости, излишне интенсивная ночная тренировка военных кораблей перед Днём ВМФ в Петербурге.
С Адмиралтейской набережной в Неву смыло причал
Сергей Михайличенко/

Как рассказали «Фонтанке» читатели, деревянный пирс у Адмиралтейской набережной, 16, буквально оторвало от берега вместе с двумя каменными плитами в ночь на 15 июля. По счастливой случайности никто не пострадал, причал «поймали», а вырванные камни заменили.

Волна от военных кораблей вырвала гранитные блоки на Адмиралтейской набережной

В «Мостотресте» подтвердили, что уже в выходные участок набережной был восстановлен силами специалистов предприятия. В какую сумму встал внеплановый ремонт – не уточнили. В причинах случившегося пока разбираются, но, по всей видимости, «виновницей» происшествия могла стать слишком сильная волна.

Волна от военных кораблей вырвала гранитные блоки на Адмиралтейской набережной

Кроме привычных прогулочных теплоходов 15 июня по Неве парадным строем прошли корабли Балтийского флота. Как раз между Благовещенским и Дворцовым мостами они впервые в этом году отрабатывали манёвры перед Днём Военно-морского флота. Как уточнили «Фонтанке», скорость боевых кораблей настолько отличается от гражданских судов, что причал не спасла даже подготовка. Несмотря на меры предосторожности, резкий скачок уровня воды и сильная волна вполне могли повредить укрепления и «увлечь» в плавание пирс.

 

 


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комментарии пользователей (27)
nick191
17 июля 2017 г. 22:14
jenn: Это объективная реальность. И с ней нам жить дальше.
jenn
17 июля 2017 г. 22:13
nick191:
Растет парк маломерного флота.
И вместе с ним корпус судоводятлов. Грех, конечно, но перетопил бы... Что они под Охтинским мостом вытворяют под разводку...
nick191
17 июля 2017 г. 22:10
jenn:
ходить труднее немного
будет с каждым годом все больше и больше. Растет парк маломерного флота. Кроме того, Вы правы,
когда это кого пугало...
jenn
17 июля 2017 г. 21:43
nick191: Знаете, искренне похохотал. Нормально так, светло и радостно. Действительно, хорошо. Вон, у завода маломерок за РЭБом два Coast Guard стоят у стенки, доводят, значит есть работа, ура. А то, что ходить труднее немного — так ненадолго, мосты ж построят. Да и когда это кого пугало...
jenn
17 июля 2017 г. 21:37
nick191:
за профнепригодность. Печально это.
Да, я в курсе... Страна полярностей, ей богу. Одни виртуозно ходят на гробах, другие из той же лавки, с ходов трехлетними лайбами причалы целуют...
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