С Адмиралтейской набережной в Неву смыло причал

Причал в центре Петербурга едва не отправился в свободное плавание, «утащив» за собой часть гранитной набережной. Поколебала незыблемые плиты, по всей видимости, излишне интенсивная ночная тренировка военных кораблей перед Днём ВМФ в Петербурге.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, деревянный пирс у Адмиралтейской набережной, 16, буквально оторвало от берега вместе с двумя каменными плитами в ночь на 15 июля. По счастливой случайности никто не пострадал, причал «поймали», а вырванные камни заменили.

В «Мостотресте» подтвердили, что уже в выходные участок набережной был восстановлен силами специалистов предприятия. В какую сумму встал внеплановый ремонт – не уточнили. В причинах случившегося пока разбираются, но, по всей видимости, «виновницей» происшествия могла стать слишком сильная волна.

Кроме привычных прогулочных теплоходов 15 июня по Неве парадным строем прошли корабли Балтийского флота. Как раз между Благовещенским и Дворцовым мостами они впервые в этом году отрабатывали манёвры перед Днём Военно-морского флота. Как уточнили «Фонтанке», скорость боевых кораблей настолько отличается от гражданских судов, что причал не спасла даже подготовка. Несмотря на меры предосторожности, резкий скачок уровня воды и сильная волна вполне могли повредить укрепления и «увлечь» в плавание пирс.