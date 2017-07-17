Подросток подорвался на гранате в Одессе

В результате взрыва гранаты в Одессе погиб 16-летний подросток.

Как сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-секретаря управления Нацполиции Украины в Одесской области Любовь Гордиевскую, взрыв произошел сегодня в одном из жилых домов Одессы.

"В результате взрыва подростку оторвало руку. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, медики. К сожалению, на момент прибытия ребенок скончался. Его родной брат и товарищ получили осколочные ранения, были госпитализированы", – сообщила Гордиевская.

По ее словам, правоохранители устанавливают, как граната оказалась у детей. Предполагается, что они нашли её в гараже и принесли домой.

Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5.

Сообщается, что в доме взорвалась ручная дистанционная граната – 5. Правоохранители устанавливают, каким образом она попала в дом. По предварительной версии, гранату в дом принес один из пострадавших товарищей погибшего.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.