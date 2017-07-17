МАЗ врезался в трамвай на проспекте Обуховской Обороны

Лобовое столкновение грузовика и трамвая произошло днем 17 июля на юго-востоке Петербурга. К счастью, трамвай был пустой, никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, столкновение на проспекте Обуховской Обороны у дома №32 напротив Невского завода произошло в 14.35.

Как уточнили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», трамвай №24 при совершении левого поворота остановился для того, чтобы пропустить следующий во встречном направлении автомобиль. Однако грузовик не смог обогнуть трамвай и врезался ему в лобовую часть. По счастью, никто не пострадал.

Трамвай получил незначительные повреждения, и в 16.16, после разбора дорожной ситуации, движение общественного транспорта по рельсам возобновилось.