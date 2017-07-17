«Зенит» победил «Спортинг» в борьбе за аргентинского полузащитника Ригони

Футбольный клуб «Спортинг» проиграл конкуренцию «Зениту» в борьбе за полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Как сообщает A Bola, португальская команда планировала усилиться 24-летним игроком в летнее трансферное окно, но петербуржцы перебили их предложение по деньгам.

Сине-бело-голубые готовы заплатить за Ригони 10 миллионов евро, что является непосильной суммой для «Спортинга».

Ранее сообщалось, что «Зенит» присматривается к защитнику португальского «Порту» и сборной Мексики по футболу Диего Рейесу. За него петербуржцы готовы заплатить 7 миллионов евро.