Петербуржцы привезут матрешку из Сербии

Пианистка Светлана Зверева из Северной столицы получила золотую матрешку - главный приз на фестивале русской музыки «Большой», который проходил в сербской деревне Эмира Кустурицы. 13-летняя ученица Петербургского музыкального лицея (по классу фортепиано) стала победителем в возрастной категории 13 - 17 лет.

Для конкурсной программы Светлана подготовила произведение Й. Гайдна «Соната фа мажор» и «Ссору» Сергея Прокофьева из балета «Золушка».

Серебряная матрешка в этой же возрастной категории досталась белградской скрипачке Яне Яковлевич, бронзовая — омской вокалистке Виолетте Сабаевой (сопрано).

В старшей возрастной группе (18 – 25 лет) все три матрешки были вручены сербским вокалистам и исполнителям. Золотая – квинтету аккордеонов Accordeus (Музыкальная академия, Восточное Сараево). Ее музыканты получили из рук маэстро Валерия Гергиева, который посетил фестиваль по пути из Парижа. Серебряная матрешка досталась флейтистке Анне Малков (Нови-Сад), бронзовую матрешку получила пианистка Ивана Дамьянов (Нови-Сад).

Фестиваль русской музыки «Большой» проходит в этнодеревне Эмира Кустурицы в Мечавнике (Сербия) уже пятый год. Идею проведения праздника в неформальной обстановке компания «Газпром нефть» поддерживает с 2013 года. В этом году в культурном событии принимали участие более 60 человек из России, Сербии и Белоруссии. Впервые на конкурс приехали молодые исполнители из города на Неве: уровень петербургских конкурсантов высок, что подтверждают результаты конкурса.

Фестиваль включает конкурсную, произвольную программы. Молодые таланты соревнуются в исполнении классических произведений преимущественно русских композиторов. Новшество этого фестиваля — программа «Диалог талантов», где молодые вокалисты и исполнители могли пообщаться с мэтрами классической сцены.

Завершился фестиваль большим праздничным концертом — главным дирижером симфонического оркестра «Большой» в этот вечер стал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Фонтанка» выступает инфоспонсором фестиваля русской музыки «Большой» в Сербии.