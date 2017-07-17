Первая партия труб "Северного потока-2" доставлена в финский Ханко

Первая партия обетонированных труб для строительства газопровода «Северный поток – 2» доставлена 17 июля по железной дороге в порт Коверхар в Ханко. Об этом сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG.

Она уточняет, что с середины июля по третий квартал 2017 года около 200 км обетонированных труб будет доставлено в порт Коверхар для временного хранения до начала строительства в 2018 году.

Трубы произведены OAO «Челябинский трубопрокатный завод» в России. Транспортировка осуществляется поездами, каждый из 63 вагонов загружен тремя трубами длиной 12 м и весом 24 т каждая. С помощью транспортировочных судов трубы будут доставлены по морю в порт Коверхар с завода по обетонированию Wasco в Котке, логистического партнера Nord Stream 2 AG. Поставки начнутся в третьем квартале 2017 года.

Порт Коверхар станет одним из четырех логистических центров, задействованных в реализации проекта «Северный поток – 2». В сумме 30% из 204 тысяч труб, необходимых для строительства газопровода, будут находиться на хранении здесь до момента транспортировки на трубоукладочные суда во время строительства.