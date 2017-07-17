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17.07.2017 16:40

В России создаётся система для помощи слепоглухим людям

Люди с нарушениями слуха или зрения получат возможность самостоятельного ориентирования в пространстве и независимого проживания. Одна из российских компаний занимается разработкой системы, преобразующей видео- и аудиоинформацию об окружающей среде в другой вид – например, в азбуку Брайля.

Инженеры работают над системой обработки мультиканальной сенсорной информации для лиц с нарушенным слухом и зрением. Аппаратно-программный комплекс состоит из двух компонентов: блок захвата информации (оснащен видеокамерой и микрофоном) и блок обработки данных. Основная цель системы – дать инвалидам с одновременным нарушением слуха и зрения возможность самостоятельного ориентирования и независимого проживания. Получаемая видео- и аудиоинформация анализируется и передается на вычислительную платформу, где перекодируется в текст. Система позволяет распознавать окружающие объекты – препятствия, дорожные знаки, здания, а также важные для людей звуки, например, тревожные сигналы при чрезвычайных ситуациях.

«Информация, которую инвалид не может получить с помощью одного из органов чувств, «перекодируется» и воспринимается с использованием других органов. Например, при потере зрения, визуальная информация может записываться камерой и преобразовываться в звук, или речь или звуки можно передать с помощью вибрации», – объяснил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков.

По словам разработчиков, в минимальной комплектации система будет стоить 30 тыс. рублей. Вес ее, как ожидается, не превысит 500 грамм. Финальные образцы устройства должны будут появиться до конца 2018 года.

Президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Александр Неумывакин рассказал «Известиям», что для людей с ограниченным слухом и зрением важны любые приборы, которые упрощают им жизнь.

«Все приборы тестируются специальной комиссией на предмет полезности. Существует список устройств, покупку которых субсидирует государство. Если данный прибор будет признан полезным, его смогут включить в этот перечень», – добавил президент ВОС.

Источник: "Известия"


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