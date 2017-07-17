Росстат сообщил о росте промпроизводства в 2 процента

Объем промышленного производства в России в I полугодии 2017 года по сравнению с I полугодием 2016 года увеличился на 2%, сообщает 17 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года рост составил 3,5%, по сравнению с маем производство увеличилось на 1,7%.

В I полугодии 2016 года промпроизводство в РФ выросло на 1,3%, в июне – на 2% (к аналогичным периодам 2015 года).

По итогам 2016 года промышленное производство выросло на 1,3%, в I квартале 2017 рост составил 0,1%, во II квартале — 3,8%.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что индекс промышленного производства в Петербурге за январь – июнь 2017 года прибавил 2,9% по сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года. Таким образом, темпы роста промышленности в Северной столице оказались выше почти в полтора раза, чем средние по стране.