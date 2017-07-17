«Бетис» готов заплатить «Зениту» 4 млн евро за переход Хави Гарсии

Опорный полузащитник футбольного клуба «Зенит» Хави Гарсия до конца лета может вернуться в чемпионат Испании. Как сообщает Football-Espana.net, 30-летним игроком продолжает интересоваться «Бетис».

Кандидатура Хави Гарсия — первая в шорт-листе испанского клуба. Руководство «Бетиса» готово заплатить «Зениту» за его переход 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Хави Гарсии со стороны «Малаги», которая рассматривала аренду полузащитника.

Хави Гарсия перешел в «Зенит» в августе 2014 года. С тех пор он сыграл за «Зенит» в 72 матчах, в которых забил 6 голов.