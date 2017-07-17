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17.07.2017 15:45
1 Комментариев

Геннадий Орлов возглавил «Радио Зенит», но продолжит комментировать на «Матч ТВ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов перешел на работу в «Радио Зенит». Как стало известно 17 июля «Фонтанке», он занял должность генерального продюсера. Эту информацию подтвердил и сам Орлов.

«Уже сегодня у меня будет первая передача в 18:00 на «Радио Зенит», – рассказал Орлов по телефону. – Называется «Экспертиза Зенита». Здесь мы будем на холодную голову анализировать матчи «Зенита». В принципе, я когда-то начинал с радио. Так что это для меня не новый участок».

На вопрос, от кого поступило предложение перейти на «Радио Зенит», телекомментатор ответил, что «это было обоюдное решение», которое «поддержали все, от кого это зависело».

По словам Орлова, ему поставлена задача «сделать радио более профессиональным, чтобы оно было популярным».

«Оно же сейчас идет по всему миру. Тут очень хороший коллектив. Уже почти со всеми познакомился», – добавил спортивный комментатор.

«Хочу, чтобы был объективный рассказ о проблемах спорта в городе. Мы не будем замыкаться на футболе. Будем работать в тесном контакте со всеми спортивными организациями, спорткомитетом. Постараемся делать все поинтереснее, повеселее. Будут трансляции матчей – футбольных, баскетбольных, волейбольных, хоккейных. Потом обязательно объявим конкурс на спортивных комментаторов. Будет учить их, развивать», – пообещал он.

При этом Орлов заверил, что продолжит сотрудничать с «Матч ТВ».

Напомним, в мае в Сети появилось видео, на котором комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов говорил о банкротстве телеканала и о том, что сотрудников, включая его самого, выводят из штата. Впоследствии комментатор назвал эту запись продуктом монтажа.

 

 


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комментарии пользователей (1)
Hameleon
17 июля 2017 г. 16:39
Федю Погорелова то вернут на Радио Зенит ? :)
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