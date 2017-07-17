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17.07.2017 15:28

ФАС потребовала у сотовых операторов пересчитать стоимость звонков в поездках по России

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и Tele2, усмотрев в их действиях признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Как говорится в сообщении ведомства от 17 июля, оно проанализировало ценовые предложения «большой четверки» операторов внутри домашнего региона и за его пределами. Антимонопольщики пришли к выводу, что стоимость звонков в поездках, как правило, дороже у тех абонентов, кто меньше платит за них дома. При этом такие действия «ни экономически, ни технологически не обоснованы», считают в ФАС.

Антимонопольный регулятор потребовал от операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках и исключить «необоснованную» разницу цен. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны сделать это в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов об изменениях за десять дней до введения новых условий.

Ранее ФАС направляла предложения по отмене «национального роуминга» в Минкомсвязь. Однако операторы предостерегли, что это может привести к увеличению тарифов.


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